O DNIT ainda não tornou público, mas a informação de que a PONTE não será entregue esse ano

Com Ponta do Abunã e Ecoacre.net

Na margem direita do rio madeira, entre os km 936 e 938 da BR-364, maquinários trabalham até 13 horas por dia na construção do acesso à cabeceira da Ponte do Rio Madeira.

Na margem esquerda, faltam apenas duas camadas de aterro de 20 centímetros cada, para a aplicação da massa asfáltica.

Mesmo com os trabalhos acelerados na construção do acesso à cabeceira direita da Ponte do Rio Madeira, a complexidade dos trabalhos tem tornado cada dia mais visível a barreira que deve separar o sonho da realidade, pelo menos em 2019.

O DNIT ainda não tornou público, mas as informações e de que a tao sonhada Ponte do Madeira não será entregue esse ano, as informações já vazou, de acordo com uma nota da PRF divulgada na ultima quarta-feira (11).

O sonho de cruzar o rio madeira pela ponte em 2019 sera adiada, mas a realidade é que não há a menor possibilidade da obra ser concluída a tempo de ser inaugurada pelo presidente Bolsonaro neste verão.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Seca do Rio Madeira obriga empresa que realiza transporte de veículos por balsa a mudar o local de embarque

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Comentários

Comentários

comentários