O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes (PSDB) prestigiou nesta quinta-feira (19) a Abertura Nacional do Plantio da Soja – Safra 2019/2020, evento realizado na Fazenda Jaqueline, em Vilhena pelo setor produtivo rural, através da Aprosoja. Participaram também da solenidade o governador Marcos Rocha (PSL), integrantes do Governo Federal e empresários do agronegócio da cidade e da região.

Em entrevista ao Jornal Extra de Rondônia, o presidente da Assembleia destacou a importância do encontro para o Vilhena e Estado e falou sobre o setor produtivo, além de comentar a CPI da Energisa, aprovada esta semana pela Assembleia Legislativa. “É uma grande honra e uma oportunidade preciosa para que a cidade e o Estado de Rondônia evidenciem a força do agronegócio local e suas potencialidades”, destacou o parlamentar, explicando que a escolha de Vilhena para representar Rondônia na iniciativa, foi uma questão de Justiça, “afinal foi por aqui que a soja chegou ao Estado e os produtores locais estiveram na vanguarda na produção do produto, que hoje é um dos principais alicerces da economia de Rondônia”.

Sobre o apoio do poder público para dinamizar as ações do setor produtivo, o presidente defendeu suporte e atenção aos pequenos e médios produtores, e agir para não atrapalhar os grandes. “Precisamos subsidiar os menores, dando suporte técnico e outros incentivos para o seu fortalecimento, e aos grandes é necessário desburocratizar o sistema, em particular a legislação ambiental, não criar tributos e ter uma malha viária rural em plenas condições de uso o ano inteiro. Sobre este ponto, Laerte Gomes lembrou que desde a época do Governo de Ivo Cassol não houve investimentos de monta nas estradas rurais do Estado, que necessitam de manutenção, investimentos e ampliação. “Rondônia precisa de uma rede ampla e interligada de rodovias estaduais pavimentadas na área rural, interligando os polos produtivos ao eixo da BR para escoamento da produção e suporte ao setor produtivo. O atual Governo demonstra interesse pelo assunto e o Poder Legislativo está à disposição para contribuir em ações voltadas ao enfrentamento desta demanda”, frisou.

Sobre a CPI da Energisa Laerte Gomes afirmou que a Assembleia atendeu ao chamado da sociedade rondoniense com relação aos fatos que estão ocorrendo em prejuízo da comunidade, cumprindo seu papel institucional. Ele garantiu que vai promover a instalação da Comissão o mais rápido possível, e envidar esforços para articular outras instituições como o Ministério Público e Tribunal de Contas para participar dos trabalhos e pediu aos rondonienses que acompanhem o andamento da CPI e levam ao conhecimento dos deputados situações pertinentes à investigação. “Vamos nos empenhar no sentido de esclarecermos as ocorrências que tem causado tantas reclamações dos rondonienses e apontar caminhos que levem a melhoria da prestação dos serviços e fornecimento de energia por parte da empresa, buscando a normalização das relações entra a Energisa e o povo de Rondônia”, considerou.

