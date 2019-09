Desde 2015 já foram substituídas mais de 80 pontes de madeira, por tubos de aço, galerias, bueiros e/ou pontes de concreto

Mais uma boa notícia para a população do município de Rolim de Moura (RO), o Prefeito Luiz Ademir Schock, “Luizão do Trento”, assinou e confirmou os convênios para a construção de 07 importantes pontes em Concreto Armado. Desde que assumiu a Administração Municipal, em 2015, o prefeito e sua equipe trabalham para eliminar o máximo possível de pontes de madeira existentes, tanto na zona urbana como na zona rural e já substituíram mais de 70 pontes por tubos de aço “Tubo Armico”, já construíram 05 pontes de concreto armado, além de galerias e bueiros que também eliminaram pontes de madeira.

Além disso, outro projeto que iniciou e está aguardando repasses federais, recursos do ex-senador Ivo Cassol, irá eliminar 08 pontes de madeira com a construção de ponte ou/e galeria/bueiro na Av. Manaus entre a Rua Jamari e a Rua Tocantins; Av. Manaus entre a Rua Ouro Preto e a Rua Capibaribe; Av. Fortaleza entre a Rua Jamari e a Rua Capibaribe; Av. Florianópolis entre a Rua Ouro Preto e a Rua Capibaribe; Av. Tocantins entre Av. Rio Branco e a Av. João Pessoa; Av. Goiânia entre a Rua Ouro Preto e a Rua Capibaribe; Av. Porto Velho entre a Rua Carlos A. Freitas e a Paranavaí; Av. Afonso Pena entre a Av. Rolim de Moura e a Av. Paraná.

De acordo com o prefeito Luizão do Trento, agora a equipe técnica trabalha para finalizar o projeto e assim abrir a licitação para poder dar a ordem de serviço da construção de 07 novas pontes, que serão construídas a partir do próximo ano em 2020.

Foi assinado o CONVÊNIO 882863/2019 para construção de duas pontes em concreto armado na Avenida Cuiabá entre a Rua Rio Verde e a travessa das flores e na Avenida Fortaleza entre a Travessa Anta Atirada e a Rua Rio Verde ambas que interligam os Bairros Centenário/Centro no valor de R$ 1.119.834,00 emenda do deputado federal Expedito Netto.

O segundo CONVÊNIO 882770/2019 assinado para construção de três pontes em concreto armado na Avenida Macapá entre Rua Carlos Alves de Freitas e a Travessa Paranavaí que interliga os Bairro Centro/Jardim Tropical; Avenida Maceió entre Rua Carlos Alves de Freitas e a Travessa Paranavaí que interliga os Bairro Jardim Tropical/Beira Rio 1 e na Avenida São Luiz entre a Travessa Anta Atirada e a Travessa Topázio que interliga os Bairros Centro/Centenário no valor de 2.018.800,00 emenda da ex-deputada federal Marinha Raupp.

O terceiro CONVÊNIO 882717/2019 assinado para construção de uma ponte em concreto armado na Avenida Porto Velho entre a Ruas Tocantins e Jamari que interliga os Bairros Centro/São Cristóvão no valor de R$ 515.000,00 emenda do ex-deputado federal Luiz Claudio.

O quarto CONVÊNIO 882720/2019 assinado para construção de uma ponte em concreto armado na Rua Tocantins entre as Avenidas Macapá e Avenida Porto Velho que interliga os Bairros Centro/São Cristóvão no valor de R$ 504.700,00 emenda do ex-senador Valdir Raupp.

O prefeito Luizão do Trento, explica que estes são recursos destinados pelos deputados federais e senadores no ano passado e só liberados agora em 2019. “A burocracia muitas vezes acaba prejudicando o andamento de diversas obras importantes para o município, mas, tudo vai dar certo e agora vamos elaborar os projetos com os dados técnicos, licitar e em 2020 construiremos essas 07 novas pontes importantes para a população. Quero agradecer aos deputados e senadores que destinaram recursos/emendas para que possamos executar obras importantes para Rolim”, finalizou o Prefeito.

Foto: Arquivo Ricardo Barros – Ponte na Avenida Recife

