A bordo de uma gigantesca plantadeira e divulgando o potencial agrícola de Vilhena em rede nacional, o prefeito Eduardo Japonês participou hoje da abertura nacional do plantio de soja da safra 2019/2020 na Fazenda Jaqueline, em Vilhena. Realizado com a presença de autoridades municipais, estaduais e nacionais, bem como empresários e pesquisadores, o evento foi transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo Canal Rural.

“Estamos orgulhosos em abrir essa que será, certamente, a maior safra de soja do mundo, visto que todas as perspectivas indicam que o Brasil irá se consolidar como maior produtor do grão no planeta nesta colheita. Vilhena abriga grandes e pequenos produtores do agronegócio e representa bem a alta produtividade com sustentabilidade, já que a maior parte de nosso território é preservado”, garantiu Japonês.

Vilhena é a cidade que mais exporta em Rondônia, quase R$ 1 bilhão por ano, e isso se deve ao agronegócio. Os 42 mil hectares de soja que serão plantados neste ano devem produzir 151 mil toneladas do grão. Com produtividade de 3,6 toneladas por hectare, a cidade colhe mais que a média estadual, nacional e mundial, sendo a maior produtora de Rondônia com mais de 110 agricultores em atividade.

Estiveram também no evento o governador Marcos Rocha, os deputados federais Jaqueline Cassol e Lúcio Mosquini, os deputados estaduais Luizinho Goebel e Laerte Gomes, bem como o presidente nacional da Aprosoja Bartolomeu Braz, além dos vereadores Ronildo Macedo, Wilson Tabalipa, Adilson de Oliveira e França Silva. Estiveram também presentes vários secretários municipais e estaduais, além de prefeitos do Cone Sul, grandes produtores, pesquisadores, imprensa nacional e internacional.

Realizado em propriedade do grupo Masutti, que planta mais de 100 mil hectares de soja, o evento revelou também previsões climáticas para o setor: a expectativa é que o fim de setembro seja marcado por chuva, mas outubro e novembro terão precipitação reduzida, com pouco volume de água para a época, o que pode atrasar o plantio do milho.

Durante o evento, na Fazenda Jaqueline, pouco mais de um hectare de soja foi plantado de forma simbólica com máquinas do grupo Masutti. O espaço serviu também de troca de informações entre os participantes, que eram compostos também de empresas com estandes em exposição. Todos puderam aproveitar também, ao fim da cerimônia, um costelão

Semcom

Comentários

comentários