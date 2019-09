750 atletas estão participando das competições

Com direito a desfile das delegações no campo de futebol de Jaci-Paraná e queima de fogos sincronizada com o Hino Nacional, foi aberta na noite da última sexta-feira (20) a 28° edição do Campeonato Interdistrital de Porto Velho, evento realizado pela prefeitura do município, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

Com a presença do prefeito Hildon Chaves, da primeira dama, Ieda Chaves, vereadores e secretários municipais, a noite de abertura da primeira etapa do campeonato de futebol e voleibol foi marcada por diversas apresentações, como a do grupo Raízes Maculelê, da cantora soprano Patrícia Morais que interpretou o hino de Rondônia, além do juramento dos atletas.

Segundo levantamento da Semes são 750 atletas. “O esporte é a ferramenta mais eficiente para nós afastarmos as nossas crianças e jovens da criminalidade. Nós temos hoje o Talentos do Futuro como o maior programa de iniciação esportiva da prefeitura. Hoje nós vivemos um momento diferente no nosso esporte, fruto do comprometimento da Semes” disse o prefeito, parabenizando todos os envolvidos na organização.

Já no dia 4 de outubro, às 19h acontecerá a abertura oficial do campeonato no baixo madeira, na Vila de São Sebastião, localizada na margem esquerda do rio Madeira, em frente a cidade de Porto Velho. “Abrimos a primeira etapa, agora são seis dias de jogos” lembrou a secretária, Ivonete Gomes, garantindo que a final acontece nos dias 18 e 19 de outubro, no Estádio Aluízio Ferreira.

