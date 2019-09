A banda Selvagens à Procura de Lei foi confirmada, nesta quarta-feira (18), como uma das atrações do Festival Mundo Novo, que acontece em Porto Velho nos dias 15 e 16 de novembro. Recentemente, o grupo cearense também foi confirmado como atração do Rock in Rio.

Formado por Gabriel Aragão (vocal, guitarra e teclado), Caio Evangelista (vocal e baixo), Nicholas Magalhães (vocal e bateria) e Rafael Martins (vocal e guitarra), o Selvagens completa, em 2019, dez anos de carreira consolidados como uma das mais influentes bandas do cenário rock e pop nacional.

O grupo já tocou nos maiores festivais do país, além do Lollapalooza 2014 e 2018 e shows internacionais. Recentemente, representaram o Brasil em Moscou, durante a Copa do Mundo através da Brasil Music Exchange (BME).

A organização do Mundo Novo também anunciou nesta semana, por meio de suas redes sociais, Pimpo Gama, dj que coleciona apresentações marcantes por clubes e festivais renomados como Green Valley, Tribaltech, Creamfields Brasil e Love Parade (Alemanha). Além disso, já haviam sido confirmados 3030, Volkoder, Dashdot, Fancy Inc e banda Fuze.

O festival

O evento tem a proposta de reunir diversos públicos com vários ritmos como rock, pop, reggae, rap, eletrônico e outros. A ideia da organização é realizar um festival que se torne tradicional no estado. Os ingressos já estão à venda – clique aqui: www.sympla.com.br/festival-mundo-novo__603832.

O Festival Mundo Novo acontece no Oásis Camping Club, localizado na Estrada da Penal, km 3,5. Os organizadores devem divulgar as demais novidades nas páginas: Twitter – www.twitter.com/mundonovofest e Instagram: www.instagram.com/mundonovofest.

