O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSDB), visitou na manhã desta sexta-feira as instalações do frigorífico Rio Beef e anunciou a dezenas de trabalhadores a liberação de uma emenda de sua autoria no valor de R$ 800 mil para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Capelasso, onde a planta industrial está instalada. Convidado de Laerte, o governador Marcos Rocha (PSL) confirmou a assinatura do convênio com a prefeitura de Ji-Paraná, que entrará com outros R$ 200 mil para conclusão da obra.

Laerte Gomes lembrou da luta dos empresários do Rio Beef para manter a empresa e garantir os mais de 500 empregos em Ji-Paraná. Ele elogiou a postura do Governo em desburocratizar suas ações assegurando a inclusão da indústria no programa de incentivos fiscais do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder), permitindo a gestão do negócio e a competividade no mercado. “Fui testemunha da pressão sofrida com o fim das atividades do Tangará, mas no final deu tudo certo e o mais importante foi mantido, que foi o emprego das pessoas”, discursou o presidente da Assembleia Legislativa.

O diretor do frigorífico Rio Beef, Eduardo de Almeida Ferreira, agradeceu o apoio de Laerte Gomes para que em menos de 40 dias o empreendimento estivesse gozando das isenções fiscais. Só dessa maneira foi possível quitar as dívidas trabalhistas, encargos fiscais e os pagamentos dos pecuaristas deixados pela antiga planta, a Tangará, que após 15 anos de atuação em Ji-Paraná fechou as portas.

Graças ao esforço conjunto da classe política, Eduardo hoje comemora os números. O Rio Beef está abatendo 19 mil cabeças por mês e com apoio do Governo garante preço no mercado consumidor. “Foi fundamental a participação do deputado Laerte que abraçou a nossa causa e não nos deixou sozinho. Agradeço ao governador e a assessoria do Conder que nos garantiu o benefício fiscal e assim conseguimos reverter a situação dramática”, disse Eduardo.

