Todas as forças políticas representadas pelos líderes de grupos da política regional prestigiaram neste fim de semana, na Câmara dos Vereadores da segunda maior cidade de Rondônia, a solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário de Ji-Paraná ao presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia Laerte Gomes (PSDB). O decreto legislativo da homenagem partiu do vereador Lorenil Gomes (PTB) que, na verdade, como disse disse Lorenil, tornou-se um desejo de todos os vereadores.

Entre os que prestigiaram o acontecimento político, o governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), o prefeito de Ji-Paraná Marcito Pinto (PDT), o ex-deputado estadual Airton Gurgacz (PDT), as deputadas federais Sílvia Cristina (PDT-RO) e Mariana Carvalho (PSDB-RO), o ex-prefeito de Ji-Paraná Jesualdo Pires (PSD), prefeitos de várias cidades de Rondônia, como Charles Pinheiro (PSDB-Vale do Paraíso), secretários de Estado, o presidente do Fundo Emergencial de Febre Aftosa de Rondônia (Fefa) José Vidal Hilgert; empresários, amigos e correligionários.

Com esse título de Cidadão, simbolicamente, Laerte passa a ser o segundo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, sendo de Ji-Paraná, eleito para o cargo. O Primeiro foi José de Abreu Bianco, em janeiro de 1983 – presidente constituinte.

Acompanhado da família, Laerte não conseguiu conter a emoção. Falou um pouco da sua trajetória desde quando chegou a Rondônia, aos 17 anos de idade, e montou um pequeno negócio na cidade de Alvorada do Oeste, na qual, anos mais tarde, tornou-se prefeito. Falou sobre os motivos que os levaram a escolher Ji-Paraná como seu novo domicílio eleitoral; de quando foi ao gabinete do ex-prefeito Jesualdo Pires pedir oportunidade para ficar na cidade e ser alguém para poder somar aos interesses populares; Laerte falou sobre dos desafios enfrentados e sobre a alegria de poder conhecer muito mais gente podendo chamá-las pelo nome com o sentimento de velhos conhecidos.

Em pouco tempo Laerte Gomes, que disse amar Ji-Paraná e tem Alvorada dentro de seu coração, tornou-se uma unanimidade no conceito atribuído a ele: sobre alguém, cuja capacidade de somar objetivos para o bem, ultrapassam as expectativas e até a lógica.

Cada uma das autoridades, que usaram da tribuna, tinham alguma particularidade sobre Laerte para contar. Os pronunciamentos enalteceram a capacidade de Laerte em quebrar barreiras e buscar uma aproximação sempre com uma proposta para um bem comum. Assim foi revelado no discurso do prefeito Marcito, em tê-lo como importante aliado para os interesses do município; do governador Marcos Rocha, ao revelar que o conheceu quando era diretor do colégio Tiradentes e, agora com governador tê-lo com um amigo para enfrentar os desafios do cargo.

O autor da comenda entregue a Laerte, Lorenil Gomes afirmou que a honraria também traz a responsabilidade de continuar trabalhando para o desenvolvimento do município. “Uma vez concedido esse título Laerte vem com muitas responsabilidades e, a principal, é de atuar em prol da comunidade”.

Laerte Gomes nasceu na cidade de Jacinto Machado. Ele é casado e pai de dois filhos. Foi empresário supermercadista, prefeito do município de Alvorada do Oeste por dois mandatos, deputado estadual reeleito e, atualmente, é presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia.

