Ataque da equipe ideal anunciada pela Fifa é formado por Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo

A Fifa anunciou nesta segunda-feira, durante cerimônia do prêmio The Best, a seleção ideal da FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol) da temporada passada. Dois brasileiros estão na equipe: o goleiro Alisson, do Liverpool, e o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid.

Na defesa, além dos brasileiros, a equipe tem também De Ligt, que jogava pelo Ajax e agora está na Juventus, Sergio Ramos, do Real Madrid, além do zagueiro holandês Van Dijk, que foi campeão da última edição da Liga dos Campeões pelo Liverpool.

O meio de campo é formado por Modrid (Real Madrid), De Jong (trocou o Ajax pelo Barcelona) e Hazard (saiu do Chelsea para o Real Madrid). No ataque, Mbappé, do Paris Saint-Germain, Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, atacante da Juventus, que está pelo 16º ano consecutivo na seleção da Fifa.

