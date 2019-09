Ao participar, no final de semana, do ato solene de assinatura da Ordem de Serviço para início das obras do esgotamento sanitário de Ji-Paraná ao lado do governador Marcos Rocha (PSL), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSDB), destacou a importância da união política de todos os envolvidos, desde o prefeito à bancada federal, para liberar mais de R$ 150 milhões. “É preciso reconhecer o trabalho incansável do ex-prefeito Jesualdo Pires, quem começou essa luta e o apoio dos nossos deputados e senadores”, explicou Laerte Gomes.

O presidente da Assembleia disse que conhece muito bem o efeito positivo dessas obras. Quando exerceu o cargo de prefeito em Alvorada do Oeste, Laerte Gomes lembra que comandou o projeto cem por cento do esgoto sanitário. “A cidade deu um salto em desenvolvimento”, disse o parlamentar. “E não será diferente em Ji-Paraná. Até para conseguir recurso é mais fácil quando há esgoto instalado na cidade”, revelou ele.

A obra do esgotamento é oriunda do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e está avaliada em R$ 150 milhões. As primeiras ações serão desenvolvidas no bairro Boa Esperança no Segundo Distrito. A empresa vencedora do certame é dirigida pelo engenheiro André Gaspar do Rio Grande do Norte.

Comentários

comentários