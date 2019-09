Eles foram aprovados no concurso realizado em agosto de 2018

Na manhã desta segunda-feira (23), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes (PSDB), o 1º secretário da Mesa Diretora, deputado Ismael Crispin (PSB) e o 4º secretário da Mesa Diretora, deputado Edson Martins (MDB), deram posse a quatro novos funcionários aprovados no concurso público para servidor efetivo realizado em agosto de 2018. O ato aconteceu no gabinete da presidência.

Na oportunidade o presidente deu as boas-vindas aos novos servidores e parabenizou a todos pelo desempenho no concurso. “Vocês estão fazendo parte da história do Legislativo. Esse é o 1º concurso público realizado pela Casa de Leis de Rondônia, após a Constituição Federal de 88. Desejo sucesso e conto com o profissionalismo e competência de todos para desenvolvermos junto um trabalho de excelência”, ressaltou Laerte.

O 1º secretário da Mesa Diretora, deputado Ismael Crispin (PSB) ressaltou que o parlamento é diferente das outras instituições. “As decisões tomadas pela mesa diretora são apoiadas pelos demais deputados, sendo assim vocês não terão apenas um “patrão”. Essa é uma casa política, formada por 24 deputados e cada deputado representa um voto e esse voto define muita coisa”, esclarece.

Arthur Ferreira Veiga – Advogado

Ermelinda Eugenia de Souza dos Santos – Analista Legislativo – Taquigrafia

Henrique Shumacher de Sousa- Analista Legislativo – Contabilidade

Evandro da Silva Bento – Analista Legislativo – Matemática

