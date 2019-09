Objetivo do prefeito é acabar com os problemas do serviço terceirizado e atender os alunos com mais conforto e segurança

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, está disposto a comprar uma frota de ônibus novos para resolver definitivamente a situação do transporte escolar terrestre e atender com qualidade e segurança os estudantes da zona rural do município, sem os transtornos causados por serviço terceirizado.

Com esse objetivo, Hildon Chaves viajou a Brasília (DF), onde nesta terça-feira (24/9), às 19h30 se reúne com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação (FNDE), que poderá repassar de 30 a 40 ônibus a um custo praticamente zero para o Município.

Além disso, o gestor vai verificar junto a Superintendência da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil a existência de linhas de crédito com juros mais baratos para comprar mais 100 ônibus, todos já devidamente adaptados de fábricas e apropriados para atender as regiões rurais, totalizando 140 veículos.

Viabilidade econômica

Por outro lado, Hildon Chaves determinou ao secretário Municipal de Educação, Márcio Félix e sua equipe, que façam um estudo de viabilidade técnica e econômica para viabilizar a contratação de uma empresa que tão somente irá gerenciar a contratação de pessoal e os serviços de manutenção dos veículos.

No entanto, Felix adianta que esse modelo de atendimento aos estudantes só será implantado nas regiões rurais de Porto Velho a partir do início do ano letivo de 2020.

