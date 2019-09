A operação intitulada “Pó de Serra” é um desdobramento da operação “Pau Oco”

O Ministério Público do Estado de Rondônia e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior (DRACO 2) e a Curadoria de Recursos Especiais (CORE), realizaram na manhã desta quinta-feira (26/9), a maior apreensão de cocaína pura no Estado de Rondônia. A apreensão de 345 quilos da droga , avaliada em cerca de R$ 50 milhões, ocorreu na área urbana de Porto Velho.

Durante a apreensão da droga, foram presos cinco pessoas, apreendidos três veículos e uma Pistola Taurus 380. Em entrevista coletiva, no edifício-sede do Ministério Público do Estado de Rondônia, o Procurador-Geral de Justiça, Aluildo de Oliveira Leite; o Diretor-Geral da Polícia Civil, Samir Fouad Abboud, e a Diretoria Adjunta da Polícia Civil, Alessandra Marcela Paraguassu Gomes, explicaram como ocorreu a apreensão da droga, mas não puderam dar mais detalhes porque a investigação corre em segredo de Justiça.

A operação intitulada “Pó de Serra” é um desdobramento da operação “Pau Oco”, a qual teve sua última fase deflagrada em abril deste ano, em investigação dos crimes de exploração ilegal de madeira e corrupção.