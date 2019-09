Raupp e seus ex-assessores parlamentares respondem pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou o relatório da Ação Penal (AP) 1015, na qual o ex-senador Valdir Raupp (MDB-RO) e seus ex-assessores parlamentares Maria Cléia Santos de Oliveira e Pedro Roberto Rocha respondem pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Em seu despacho, o ministro explica que o objetivo é dar celeridade ao julgamento do processo, pois a divulgação prévia, com ciência isonômica e simultânea às partes, desobriga a leitura do relatório na sessão. A AP foi indicada para o calendário da pauta de julgamento do próximo dia 29 de outubro, a critério da Presidência da Segunda Turma.

