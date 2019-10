​​​​​​​A festa contará com apresentações de artistas locais e homenagens. A programação musical tem início as 19h no dia 01 de outubro, terça-feira, com cerimonial de abertura no Mercado Cultural

A Prefeitura de Porto Velho está preparando uma extensa programação para comemorar os 105 anos de criação do município. A festividade coordenada pela Fundação Cultural do Município (Funcultural), atende a determinação do prefeito Hildon Chaves, para que datas importantes para a história da capital não passem em branco.

A programação musical tem início as 19h no dia 01 de outubro, terça-feira, com cerimonial de abertura no Mercado Cultural. Logo após começam as apresentações musicais, como Edineide Souza e Banda, Grupo Camafeu, Lucas Vilar e Quarteto dos Cobras.

Já no dia 02, quarta-feira, a programação tem início as 16h, com apresentações do cantor Marcell Lobato voz e violão, Banda da Base Aérea e da Fanfarra da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Daniel Neri da Silva.

Ainda como parte das atividades, a Prefeitura vai homenagear dois importantes nomes que contribuem para o desenvolvimento e valorização da cultura do município, Antonio Carlos Mendonça Tavernard e Anísio Gorayeb Filho.

