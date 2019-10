Na tarde dessa quinta-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes (PSDB), recebeu os vereadores de Ji-Paraná Marcelo Lemos, Beto Wosniack, Josiel Carlos de Brito, Wlinton Poggere Goes (Negão) e Nim Barroso. Na ocasião, os vereadores agradeceram o presidente, pelo empenho junto ao Governo do Estado em dar celeridade ao início das obras do esgotamento sanitário do município. A obra é oriunda do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e está avaliada em R$ 150 milhões. As primeiras ações serão desenvolvidas no bairro Boa Esperança no Segundo Distrito. A empresa vencedora do certame é dirigida pelo engenheiro André Gaspar do Rio Grande do Norte.

“Essa obra vai transformar Ji-Paraná e consequentemente a vida de todos os moradores, pois eles terão qualidade de vida. Pedi para que eles fiquem de olho e fiscalizem o andamento da obra, para que ela seja concluída no prazo previsto. Esperamos também que a empresa contrate mão-de-obra do próprio município para gerar emprego e renda”, disse.

Os vereadores agradeceram ainda, a emenda parlamentar destinada pelo presidente Laerte de R$800 mil para a construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Capelasso, Ji-Paraná. “Essa emenda já está conveniada e na próxima semana estará na conta da prefeitura”, finaliza.

Texto: Laila Moraes-Decom-ALE/RO

Fotos: Diego Queiroz-ALE/RO