A festa continua nesta quarta-feira, com apresentação de banda de música, fanfarra e muitas outras atrações culturais

Muita música, alegria, aplausos, dança e homenagem por meio do ‘Tributo ao Menestrel’. Assim foi a festa que marcou a abertura oficial das comemorações para celebrar os 105 anos de criação de Porto Velho. O evento aconteceu em frente ao Mercado Cultural, no centro histórico da cidade, na noite de terça-feira (1/10).

O prefeito Hildon Chaves, com muita alegria, fez questão de prestigiar o evento e foi em cada mesa cumprimentar e agradecer as pessoas que abrilhantava a festa. Ele recebeu muitos abraços e posou para selfies com os munícipes.

“Porto Velho completa 105 anos e nós vivemos um momento diferente na nossa cidade. O que há de mais importante que nós podemos ressaltar é o resgate do sentimento de pertencimento da população. E nós nos orgulhamos de fazer parte desse processo. A população se sente mais dona da sua cidade”, declarou Hildon Chaves.

O prefeito reconhece que em apenas uma gestão não dá para resolver todos os problemas do Município, como ele gostaria, sendo também necessário o envolvimento da população.

“Nós estamos fazendo a nossa parte, resgatando a nossa cultura, as nossas raízes, as nossas tradições e realizando obras. Daqui há 20 dias, o Mercado Cultural será entregue a população completamente revitalizado. Esse espaço passou a ser utilizado pelos bailes de abertura dos carnavais de Porto Velho. Nós ressuscitamos os carnavais antigos e vemos a família porto-velhense participando desse processo, participando dessa comemoração”, acrescentou.

Para Hildon Chaves, o resgate e a preservação da nossa história são fundamentais. “Um povo sem história não é um povo. Por isso, estamos construindo um pouquinho a cada dia, cada um coloca uma pedra nessa construção definitiva, que é a nossa cidade de Porto Velho”, disse.

Atrações

O presidente interino da Funcultural, Eudes Claudino, responsável pela programação junto com sua equipe, enalteceu o talento, a valorização e o reconhecimento dos artistas regionais que animam as festividades com diversos gêneros musicais. “Teremos muitas bandas, forró, pagode, axé e muito mais”, pontuou.

Claudino também destacou a contribuição dos homenageados com o ‘Tributo ao Menestrel para Porto Velho, o advogado, músico, compositor e intérprete, Antônio Tavernard (Toninho Tavernard) e o jornalista, radialista, apresentador, memorialista, palestrante e pesquisador, Anisio Gorayeb, difusor da cultura e da história de Rondônia.

Nesta quarta, dia do aniversário da cidade, as comemorações continuam com diversas atrações, a exemplo da banda de música da Base Aérea (Aeronáutica) e da fanfarra do Colégio Danel Nery, entre outras, durante o ‘Café Cultural’.

