Um dos primeiros magistrados a ser empossado no Poder Judiciário do Estado de Rondônia, o desembargador Renato Martins Mimessi, foi contemplado com a mais alta comenda do Poder Legislativo. O magistrado recebeu a comenda honorífica das mãos do presidente da Casa de Leis, deputado estadual Laerte Gomes – propositor da homenagem.

A sessão solene apresentou fotografias do acervo da família do desembargador Renato Mimessi que foi surpreendido com um depoimento do filho, Renato Martins Mimessi Filho. Após a apresentação, o juiz Danilo Augusto Kanthack Paccini, tomou a palavra. “Inicio falando do senhor desembargador Renato Martins Mimessi que os senhores conhecem pela seriedade e serenidade no espírito público, domínio técnico e sensibilidade humana na condução dos casos que lhe chegam para julgamentos”, o juiz da 4ª Vara de Família da comarca de Porto Velho relembrou toda a trajetória do desembargador homenageado desde quando ingressou na magistratura ao ser aprovado no primeiro concurso público para juiz substituto em Rondônia, no longínquo ano de 1982 até o desenvolvimento de projetos sociais como o acolhimento de moradores de rua e a recuperação de viciados em álcool e drogas.

