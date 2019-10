A lista será encaminhada e colocada, após quinze dias, para votação pelo Pleno Administrativo do TJRO

O Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Walter Waltenberg, recebeu, na manhã desta quinta-feira, 3, as listas dos processos dos candidatos aprovados pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia – OAB/RO, para concorrerem ao preenchimento da vaga de juiz titular e suplente do Tribunal Regional Eleitoral – TRE-RO. A lista será encaminhada e colocada, após quinze dias, para votação pelo Pleno Administrativo do TJRO.

A entrega dos processos foi realizada pelo presidente da OAB/RO Elton Assis, e pelo presidente da Caaro – Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Rondônia, Elton Fülber. Após a votação pelo Pleno Administrativo, a lista será reduzida a tríplice e encaminhada à presidência da república para nomeação.

