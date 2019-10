“Minha cara está muito mais inchada, eu estou diferente de fato”, acrescentou a atriz que resolveu parar de se cobrar tanto para se manter magra. “Não é normal você ser pressionada, julgada por causa da sua aparência, por causa de estética.”

Ao ser questionada sobre como se sentia com esses ataques nas redes sociais , Cleo foi sincera: “Dói, né? Dói, eu não estou imune a esse tipo de coisa. Eu não conheço alguém que não se importa com uma enxurrada de gente falando sobre você, dando opinião sobre a sua vida sem nem saber quem você é de verdade”.

Vítima do body shaming há muito tempo, a atriz também relembrou o passado e falou das travas que tinha por conta do corpo. “Eu lembro de momentos em que eu realmente morria de vergonha, tinha medo de sair, vergonha de aparecer nos lugares porque parecia que eu estava fazendo um mal.”

Para tentar se encaixar nos padrões cobrados, ela confessou que já fez algumas loucuras. “Já tomei alguns tipos de remédios que não fizeram bem pra mim que desencadearam depressão, que desencadearam paranoia. Eu tive bulimia uma época, quando eu morava fora, mas foi uma coisa que passou.”

Cleo disse que ainda não está satisfeita com seu corpo, mas ela falar abertamente sobre isso gerou uma comoção nas redes sociais. “Matéria muito importante com a Cleo Pires no Show da Vida. Vergonha do corpo, ataques por conta disso. Vamos falar sobre isso?”, escreveu a jornalista Renata Ceribelli, que já participou do quadro “Medida Certa” para emagrecer.

“Discussão importante no Show da Vida com a Cleo sobre body shaming e o ódio que permeia as redes sociais. Fiscais implacáveis (e covardes, pois atrás do teclado), por exemplo, sobre se você engordou. O mal que isso faz é absurdo”, comentou uma seguidora. “Eu vendo Cleo e me identificando. Passo pelo mesmo desde que engordei. Como é cruel ver as pessoas nos julgando”, postou mais uma.