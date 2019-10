Os escolhidos por Tuchel são Thiago Silva, Marquinhos, Cavani, Verratti e Mbappé

Nem no ano passado, nem neste, o brasileiro figura no grupo de cinco influenciadores elegido pelo técnico do PSG. Esse grupo se trata, como explica o jornal, de uma espécie de conselho dentro do elenco que ele consulta sobre a maioria das decisões que afetam o grupo tanto dentro como fora de campo.

Os escolhidos por Tuchel são Thiago Silva, Marquinhos, Cavani, Verratti e Mbappé. “Não posso chatear todos e por isso eles me dão a opinião da equipe. Necessito conhecer o sentimento dos jogadores. Por isso esses cinco assumem a responsabilidade”, explicou Tuchel.

Esse sistema de trabalho não é novo. Já existia nos tempos de Laurent Blanc à frente do time que tinha Ibrahimovic, Thiago Motta e Matuidi no vestiário. Um dos pontos que prejudicou Neymar nessa escolha também foi o fato dele não falar francês.

