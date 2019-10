Concurso oferece 240 vagas e inscrições variam de R$ 50 a R$ 120

Os editais dos concursos públicos da Prefeitura de Vilhena e do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) foram publicados hoje e podem ser acessados pelo link http://bit.ly/editaiseanexos. São ofertadas mais de 240 vagas para 81 cargos de diversos níveis de escolaridade e salários que variam de R$ 998 a R$ 9 mil. As provas estão marcadas para os dias 15 e 22 de dezembro, sendo que as inscrições são de 16 de outubro a 24 de novembro, com valores que variam de R$ 50 a R$ 120.

“Há muitos anos os vilhenenses, e até mesmo moradores de cidades próximas, esperam por esse concurso. Sempre considerei essa uma ação importante para podermos aumentar nossa força de trabalho e também para podermos fazer com que a ‘máquina’ pública esteja ainda mais eficiente”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

CONCURSO DA PREFEITURA – A Prefeitura oferece inscrições de valores diferentes para cargos de nível superior (R$ 120), médio (R$ 80), fundamental completo (R$ 60) e fundamental incompleto (R$ 50), com prova marcada para o dia 15 de dezembro.

Para nível superior os cargos são: Administrador de Empresas, Advogado, Analista de Sistemas, Arquiteto, Assistente Social, Biomédico, Bioquímico, Cirurgião Dentista, Contador, Coordenador Pedagógico – Orientador Educacional, Coordenador Pedagógico – Supervisor Escolar, Enfermeiro, Enfermeiro Especialista em Segurança do Trabalho, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Instrutor de Libras II, Intérprete de Libras, Médicos (Anestesista, Cardiologista (20h e 40h), Cirurgião Geral, Clínico Geral (PSF), de Medicina do Trabalho, de Medicina Intensiva, Dermatologista, Endocrinologista, Ginecologista e Obstétrico, Neurocirurgião, Neurologista, Oftalmologista (20h e 40h), Ortopedista e Traumatologista (20h e 40h), Pediatra (20h e 40h), Pneumologista, Psiquiatra, Veterinário e Nutricionista), Professores Nível 3 (Ciências 20h e 40h, Educação Física 20h e 40h, Geografia, História 20h e 40h, Língua Inglesa 20h e 40h, Matemática 20h e 40h e Pedagogia), Psicólogo da Área Clínica/Adm. Comport. Organizacional, Psicólogo da Área Educacional, Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional.

Para cargos do ensino médio: Agente Administrativo, Cuidador de Alunos, Fiscal de ITBI, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fiscal Tributário, Secretário Escolar I, Técnicos em Segurança do Trabalho, Agropecuária, Edificações, Enfermagem, Imobilização Ortopédica, Informática, Laboratório de Análise Clínica, Laboratório de Ciências Agrárias, Laboratório de Solos, Meio Ambiente, Radiologia, Saúde Bucal e Topógrafo.

Para cargos de ensino fundamental completo: Auxiliares Administrativo e em Saúde Bucal.

Para cargos de ensino fundamental incompleto: Auxiliar de Mecânica, Borracheiro, Chapeador, Costureira, Coveiro, Eletricista de Viaturas e Equipamentos, Eletricista Predial, Encanador Hidro-Sanitário, Mecânico Geral, Motorista de Viaturas Leves, Motorista de Viaturas Pesadas, Operador de Máquinas Leves, Operador de Motoniveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Trator de Esteira, Pedreiro, Soldador, Telefonista e Torneiro Mecânico.

CONCURSO DO SAAE – Para o Saae os cargos são de nível superior (Assistente Social, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista), nível médio (Agente Administrativo, Eletromecânico, Mecânico Geral, Operador de Máquinas Pesadas, Técnico em Eletricidade), nível fundamental incompleto (Motorista de Viaturas Pesadas). As provas estão previstas para ser aplicadas em 22 de dezembro.

Mais informações podem ser conseguidas no edital e também nos sites http://bit.ly/editaiseanexos, www.ibade.org.br, www.saaevilhena.ro.gov.br e www.vilhena.ro.gov.br. Dúvidas poderão ainda sanadas através dos telefones 0800 668 2175, (21) 3674-9190 e (21) 3527-0583 ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br e também pelo link www.ibade.org.br/Home/FaleConosco.

