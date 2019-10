Neymar não disputou a competição no Brasil por conta de uma torção de tornozelo na preparação para a competição

A seleção brasileira deve ter força máxima para enfrentar o Senegal a partir das 9h (de Brasília) desta quinta-feira (10), em Cingapura. O time seria quase o mesmo que venceu o Peru na final da Copa América, com as trocas de Everton Cebolinha por Neymar e Ederson por Alisson.

Neymar não disputou a competição no Brasil por conta de uma torção de tornozelo na preparação para a competição. A sua entrada no lugar de Cebolinha já era esperada. Já Alisson não foi convocado para estes amistosos por conta de lesão em jogos do Liverpool.

É possível ver a escalação por um vídeo da CBF TV, que resume o treino de Tite desta terça-feira em Cignapura. Os dez atletas de linha estão separados em uma parte do campo em um trabalho de bobinho.

A provável escalação será: Ederson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. No treino de amanhã, Tite poderá confirmar a escalação.

Além de enfrentar o Senegal na próxima quinta, a seleção enfrenta a Nigéria, no domingo, novamente em Cingapura. É possível que o treinador faça alterações para observar nomes que podem ser utilizados no futuro para a formação do grupo que irá para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

