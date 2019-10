Valdecir Teófilo Salazar, foi detido pela Polícia Militar (PM) após ter tentado estuprar uma dona de casa

Valdecir Teófilo Salazar, foi detido pela Polícia Militar (PM), na noite de terça-feira (8), após ter tentado estuprar uma dona de casa, em Colorado (RO).

Conforme boletim de ocorrência, a vítima chamou à polícia e contou que estava em sua casa, quando um homem invadiu o imóvel e tentou agarrá-la.

Contudo, a vítima saiu correndo pelo quintal, porém, foi alcançada e derrubada pelo suspeito, mas a mulher conseguiu se livrar do agressor e correu novamente pedindo por socorro. Neste momento, o cachorro da vítima atacou o suspeito, na qual fez com que ele desiste da ação criminosa e fugindo para um matagal.

Entretanto, diversas pessoas relataram a polícia que o suspeito já tentou violentar várias mulheres na região.

Todavia, por temer pela vida, não o denunciaram, porque segundo testemunhas o suspeito tem fama de ser perigoso e andar armado.

Com isso, foi feito buscas e a polícia localizou o suspeito em sua casa, na qual estava se preparando para sair à mata com a intenção de caçar.

No imóvel do suspeito foram encontradas duas espingardas, uma calibre 20 e uma calibre 36, além de 10 cartuchos 20, três 36, cinco calibre 44, uma caixa de espoleta, três invólucros com chumbo e um frasco com pólvora.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp), juntamente com os objetos apreendidos.

Comentários

comentários