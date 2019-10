Diretor do órgão afirma que DER possui os insumos, mas faltam parcerias com as prefeituras de Urupá e Teixeirópolis

Em visita ao diretor do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), coronel Erasmo Meireles, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), acompanhado do deputado estadual, Cirone Deiró (Pode) conversou sobre a recuperação da RO-473, que liga a BR-364 ao município de Alvorada do Oeste.

De acordo com o dirigente do DER, o órgão já conta com os insumos, porém, várias equipes estão trabalhando por todo o estado, o que reduziu o número de pessoal e maquinários para iniciarem outras obras, além das que já estão em andamento.

“Ou seja, o DER tem a parte dele, o que falta é a parceria com as prefeituras de Urupá e Teixeirópolis. Eu e o coronel Meireles ligamos para o prefeito Célio Lang (PP) de Urupá, que por sua vez, já colocou servidores à disposição do DER para contribuir. Da mesma forma falaremos com o prefeito de Teixeirópolis, Tonin Zotesso (PT), para buscarmos essa parceria”, explicou o presidente Laerte Gomes.

O diretor do DER confirmou a ida de representantes da coordenadoria de usinas do órgão até Urupá para reunião com a equipe dos prefeitos Célio Lang e Tonin Zotesso para discutirem o planejamento do início das obras de tapa buraco na RO-473.

“Sabemos da importância desses serviços de recuperação, mesmo no período das chuvas, onde os riscos de acidentes são ainda maiores. Vamos atender essa solicitação do presidente Laerte Gomes, que assim como a gente, também entende que estrada de qualidade é uma necessidade que só contribui com o desenvolvimento”, ressaltou o coronel Meireles.

Ainda segundo o diretor do DER, para os próximos anos, o planejamento do Governo do Estado é fazer o recapeamento dessas rodovias estaduais, conforme determinação do governador Marcos Rocha (PSL).

“Ele nos garantiu que, nesse primeiro ano será feito o serviço de tapa buracos, até porque quando ele assumiu no início do ano não tinham nem orçamento para isso, mas como ele fará o seu orçamento para ser aprovado na Assembleia, posteriormente a isso, o recapeamento de todas as rodovias estaduais é uma prioridade do governador”, concluiu Laerte Gomes.

