Houve distribuição de presentes, sorteio de bicicletas e muita animação durante evento de uma das Grandes Lojas da Maçonaria rondoniense.

Centenas de crianças participaram de uma programação variada na Loja Quéops nº 11, localizada na Avenida Amazonas com Rua Daniela, bairro Agenor de Carvalho, na zona Leste de Porto Velho.

O motivo era mais do que especial: a celebração do Dia das Crianças, que aconteceu no último sábado (12). Houve distribuição de presentes, sorteio de brindes especiais (como várias bicicletas), muita festa e animação, que ficou por conta da banda musical Turminha do ABC. Está é a 18ª edição da Festa das Crianças na zona Leste da capital rondoniense.

Na oportunidade, o Venerável Mestre Ariosto comemorou o sucesso de mais uma atividade que contou com a presença maciça de pais e filhos. “É uma confraternização que a loja Quéops faz todos os anos. Isso só é possível porquê temos uma grande rede de apoiadores, como a Glomaron, Detran/RO, Corpo de Bombeiros, Ordem Demolay, Acácias do Madeira e a Unir, por meio do curso de Educação Física, onde eles bolam brincadeiras e atividades com os presentes. Todos sempre dando sua contribuição, fazendo essa festa maravilhosa e a alegria dos pequenos”, disse ele.

O Grão-Mestre Advitam da Glomaron, Juscelino Amaral, também estava feliz pela realização de mais uma atividade grandiosa. “Esta é a 18ª Festa das Crianças da Loja Quéops, número 11. Festa que iniciou com 17 crianças e hoje estima o atendimento de mais de 700. Temos sempre essa tradição de comemorar o Dia das Crianças como a oportunidade de fazer uma grande ação social da Maçonaria, proporcionando essa manhã festiva aos participantes da comunidade da região leste de Porto Velho”, destacou ele.

