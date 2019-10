A Mega-Sena excepcionalmente vai ter um sorteio nesta segunda (14) por causa do adiamento do concurso 2197, que teria acontecido no sábado (12) em um calendário normal, mas foi remarcado por causa do feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida.

O prêmio que está em jogo no evento que começa às 20h (horário de Brasília) está estimado em R$ 30 milhões. Os números serão sorteados em São Paulo. O último sorteio da Mega-Sena, realizado na quarta-feira passada (9), ficou sem acertadores das seis dezenas sorteadas (01-25-27-28-41-56), mas distribuiu prêmios de R$ 47.367,07 para as 58 apostas que mais se aproximaram e fizeram a quina.

