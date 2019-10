Em dia atípico para a Mega Sena, a Caixa Econômica Federal sorteou nesta segunda-feira (14) as seis dezenas da mais popular e valiosa loteria do Brasil. O prêmio para o concurso 2179 da Mega Sena está acumulado e pode pagar até R$ 30 milhões para quem acertar. O sorteio aconteceu hoje, porque sábado passado era feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida (12).

Resultado Mega Sena 2179: 29 – 11 – 03 – 35 – 44 – 57

Veja como foi sorteio:

