Problema o sistema do Detran do Rio Grande do Norte permitiu que informações de 70 milhões de brasileiros com CNH fossem acessadas

Uma falha no sistema informatizado do Detran do Rio Grande do Norte permitiu que dados de 70 milhões de brasileiros com CNH fossem vazados. A brecha expôs os dados de pessoas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e permitiu que eles fossem pesquisados.

Segundo a publicação Olhar Digital, era possível obter, com o número de CPF, o endereço residencial completo, telefone, operação, dados completos da CNH, foto, RG, CPF, data de nascimento, sexo e idade.

A denúncia partiu de um pesquisador de segurança da informação que explorou a falha por cerca de três meses e, por testes, com números de CPF gerados aleatoriamente, conseguiu acesso aos dados.

Na primeira semana de outubro, um novo teste mostrou que a página que divulgava os dados de qualquer cidadão agora não mostrava mais os dados, mas ainda podia ser acessada.

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) esclarece que, de imediato, a equipe técnica de Informática do órgão sanou a falha ocorrida em seu sistema.

“Cabe ressaltar que os dados dos usuários não foram afetados, assim como não houve interferência nos sistemas de Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) nem no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)”, afirma em nota.

A Direção-Geral do Detran está abrindo um procedimento administrativo para apurar o fato ocorrido.

