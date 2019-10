O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta terça-feira, 15, do anúncio do 13° salário para beneficiários do programa Bolsa Família. A medida já havia sido adiantada no início do governo. O pagamento do décimo terceiro será feito no mês de dezembro.

No país inteiro, mais de 13 milhões de famílias recebem o benefício.

