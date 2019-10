A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (16) as seis dezenas do concurso 2198 da Mega Sena, a loteria mais popular e valiosa do Brasil. O prêmio estava acumulado há quatro sorteios e a aposta vencedora do sorteio desta quarta-feira foi feita em Fortaleza, no Ceará. O sortudo que acertou as seis dezenas deve levar para casa mais de R$ 34,6 milhões.

Outras 47 apostas acertaram a Quina e devem receber cerca de R$ 56 mil cada. Já a Quadra saiu para 4402 apostadores, com prêmios de R$ 859. Acompanhe como foi o sorteio!

Resultado Mega Sena 2198: 56 – 11 – 34 – 44 – 36 – 01

Acompanhe como foi o sorteio:

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Comentários

comentários