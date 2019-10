O prefeito Hildon Chaves, em busca de mais recursos para investir em benefício da população de Porto Velho, retornou a Brasília (DF), onde a partir desta terça-feira (15/10) até a próxima quinta (17), se reúne com integrantes da Bancada Federal Rondoniense.

Hildon Chaves pretende definir junto com os parlamentares, as emendas (recursos federais) a serem destinadas a capital rondoniense no próximo ano, para que o Município possa ter condições de atender outras demandas.

“Nossa prioridade é avançar com o programa de drenagem e asfaltamento nas regiões ainda não contempladas pela nossa gestão. Entendemos que desta forma melhoramos a condição de vida dos munícipes em vários aspectos, especialmente na saúde, já que os moradores deixarão de conviver com águas empoçadas, poeira e lama, entre outros transtornos”, frisou Hildon Chaves.

No entanto, o prefeito também vai em busca de recursos para outros setores importantes de sua administração, que certamente resultarão em grandes melhorias na qualidade de vida da população.

Processos

Além de tratar sobre as emendas parlamentares, que certamente resultarão em mais investimentos para o Município, o prefeito e o secretário municipal de obras, Diego Lage, terão reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional com objetivo de dar celeridade aos processos que vão levar drenagem, asfalto, meio-fio e sarjeta para os bairros Lagoa, Igarapé e avenida Rio de Janeiro até o residencial Orgulho do Madeira.

Comdecom