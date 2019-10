Cargos são de todos os níveis de escolaridade; salários chegam a R$ 30.404,45 no TJ do RJ; veja estes e outros

Pelo menos 220 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 24.799 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.404,45 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.