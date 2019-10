Competição envolveu 29 equipes e cerca de 600 pessoas em cada fase das disputas, entre atletas e integrantes da comissão técnica

A Prefeitura de Porto Velho divulgou nesta segunda-feira (20/10), o resultado da final da 28ª edição do Campeonato Interdistrital de Voleibol e Futebol. Os jogos aconteceram na sexta-feira e no sábado (18 e 19), no estádio Aluízio Ferreira. No futebol feminino quem levantou a taça foi a equipe da Vila Nova Aliança. No masculino, o grito de campeão foi dado pelo distrito de Extrema.

O campeonato foi realizado em três etapas. A 1ª aconteceu de 20 a 25 de setembro no distrito de Jaci-Paraná, onde além dos anfitriões também participaram as equipes de Nova Mutum, Vista Alegre, União Bandeirantes, Extrema, Nova Califórnia e Tribo Caxarari.

Na 2ª fase, que aconteceu de 4 a 9 de outubro, na Vila de São Sebastião, em frente a capital rondoniense, as disputas envolveram as localidades de São Carlos, Nazaré, Calama, Nova Aliança, Vila São Francisco e Cuniã, além dos donos da casa.

A secretária municipal de esportes e lazer, Ivonete Gomes, novamente agradeceu o apoio do prefeito Hildon Chaves, dos servidores da Semes e dos participantes. Ela disse que este ano o Interdistrital envolveu 29 equipes e cerca de 600 pessoas em casa fase da competição, entre atletas e comissão técnica. “Todas as equipes participantes, tanto do futebol quanto do vôlei, ganharam uniforme completo para os jogos e uma bola”, disse a secretária.

Premiação

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus, medalhas e prêmios em dinheiro, sendo R$ 5 mil para o campeão, R$ 3 mil para o vice-campeão e R$ 2 mil para quem ficou em 3º lugar. Também foram premiados o melhor goleiro, melhor jogador e o artilheiro, tanto masculino quanto feminino.

Novidade

Ivonete Gomes se comprometeu, em nome da gestão, a continuar valorizando o esporte na capital e nos distritos. Para o Interdistrital de 2020, ela anunciou que também vai valorizar as torcidas com premiações. Em relação às equipes, a premiação continuará sendo a mesma para homens e mulheres, sem distinção.

Confira a classificação geral

Voleibol

Masculino

2º lugar Jaci Paraná

1º lugar Nova Califórnia.

Feminino

2º lugar Nova Califórnia

1º lugar Jaci

Futebol de campo

Feminino

3º lugar – Calama

2º lugar – Nova Mutum

1º lugar – Nova Aliança

Masculino

3º lugar – São Sebastião

2º lugar – Cuniã

1º lugar – Extrema

Destaques

Feminino

Melhor goleiro – Socorro Carvalho – Calama

Melhor jogadora – Jaqueline Souza – Nova Aliança

Artilheira – Keila de Souza, 5 gols – Extrema

Masculino

Melhor goleiro – Marcos Bezerra – Extrema

Melhor Jogador – Ananias – Extrema

Artilheiro – Vinícius Leonardo, 4 gols – Extrema