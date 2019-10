Globo define futuro de Glória após saída de cargo importante no canal

Depois de largar um importante cargo na dramaturgia da TV Globo, a acreana Gloria Perez já tem futuro definido na maior emissora brasileira. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, a autora vai voltar para o principal horário de telenovelas da emissora.

Ela, que é autora consagrada, foi responsável pelo levante no horário com “A Força do Querer”. Mas engana-se quem pensa que ela volta brevemente. “Com ‘A Dona do Pedaço’ no ar, até o retorno da autora, muitas águas vão rolar. Já existe a realização de uma pesquisa em torno da da nova obra, que possui previsão de estreia ainda para meados de 2022. Antes disso, autores como Manuela Dias – ‘Amor de Mãe’, Lícia Manzo – ‘Em Seu Lugar’ – e João Emanuel Carneiro, virão antecedê-la”, diz o Área VIP.

A autora, a outros sites, faz sigilo sobre o que está preparando – só afirmou que está em fase de pesquisas.

Comentários

comentários