Na última sexta-feira (18), o deputado estadual Aélcio da TV (PP) e o vereador Luan da TV (PP), participaram da inauguração de obras nas escolas municipais de Porto Velho, que receberam recursos através de emenda parlamentar de autoria do deputado.

Atendendo ao pedido do vereador Luan da TV, o deputado destinou emendas para essas obras. Os recursos foram depositados diretamente no conselho escolar de cada escola. Foram R$ 130 mil para construção de 01 refeitório, na Escola Mãe Margarida, no Bairro Jardim Santana, R$ 145 mil para construção de 03 salas de aula, na Escola Flor do Piquiá, bairro Tiradentes e R$ 145mil para construção de 03 salas de aula, na Escola Nova República, no bairro Areal da Floresta.

O parlamentar ressaltou que o mandato tem sido voltado exclusivamente para a educação, tudo para melhor atender as crianças e para gerar mais vagas nas escolas. Aélcio destacou ainda que, “esse trabalho não é um favor, é a minha obrigação, e eu pretendo continuar investindo em educação, pois o país só muda através da educação, só a educação quebra ciclo de pobreza”, pontuou.

