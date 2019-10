A antecipação do pagamento dos servidores foi uma determinação do governador Marcos Rocha

Como parte das comemorações pelo dia do Servidor Público, o Governo de Rondônia vai antecipar o pagamento dos salários dos servidores estaduais para o próximo sábado (26), para quem recebe pelo Banco do Brasil, e segunda-feira (28), para quem fez portabilidade e recebe por outra instituição financeira. No calendário anual, o pagamento para o mês de outubro estava previsto para o dia 29.

A antecipação do pagamento dos servidores foi uma determinação do governador Marcos Rocha. “Essa é uma forma de valorizar e permitir que o servidor aproveite melhor seu merecido feriado ao lado da família. Uma forma de valorizar quem tanto se dedica para que a máquina do Executivo funcione”, destacou o governador.

O Governo de Rondônia vem cumprindo com rigor o calendário de pagamento para o exercício de 2019 e, em ocasiões especiais como esta, antecipa a folha estadual fomentado a economia local.

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

O Dia do Servidor Público é comemorado no dia 28 de outubro e está inserido no calendário oficial do Estado e regulamentado por meio do decreto nº 23.522 de 14 de janeiro de 2019, que estabelece o calendário de datas em que não haverá expediente nos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo.

