O governo de Rondônia concluiu o chamamento público para transporte escolar aquaviário das regiões ribeirinhas de Porto Velho. As 79 embarcações dos lotes 1, 2, 3 e 4 passaram pelas vistorias da Marinha e estão efetuando o transporte dos estudantes que dependem dos barcos para chegarem até as escolas.

As documentações de contrato e vistoria foram efetuadas em prazo legal e a empresa contratada disponibilizou as embarcações para o transporte dos estudantes. De com a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), por intermédio da equipe técnica de Planejamento e Execução, ao todo 79 embarcações estão disponíveis e, aproximadamente, 60 estão realizando o transporte dos alunos das regiões ribeirinhas como: Nazaré, Cujubim, São Carlos, Calama e regiões adjacentes a esses distritos.

As demais localidades a serem atendidas com o restante das embarcações estão no aguardo da relação da clientela estudantil do município para que a equipe de Planejamento e Execução da Seduc destine embarcações para estas localidades.

Esta semana, uma equipe da Seduc foi destinada às regiões ribeirinhas para reforçar os trabalhos de fiscalização e levantamento do quantitativo de estudantes, pois, de acordo com os levantamentos anteriores, muitos alunos migraram para Porto Velho com o intuito de não perderem o ano letivo e, com esta migração, algumas localidades estão sem estudantes para serem transportados.

O secretário de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), professor Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu, informou que um plano de reposição do calendário 2019 e unificação com o calendário 2020 foi encaminhado para o Conselho Estadual de Educação para avaliação e as escolas já estão sendo organizadas para a execução da reposição das aulas.

