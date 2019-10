O grande desafio das próximas eleições já tem nome: deepfake. Trata-se de uma tecnologia que usa inteligência artificial (IA) para criar vídeos falsos. A técnica evoluiu muito nos últimos anos, e agora a sociedade deverá aprofundar o debate sobre as consequências negativas e positivas que a tecnologia pode provocar e tentar achar formas de combater o risco de deepfake. Ao mesmo tempo, alguns Youtubers utilizam a técnica para produzir vídeos de humor considerados inofensivos. Ou seja, o assunto é controverso e provavelmente ainda veremos muitas discussões a respeito!

Inteligência Artificial vai revolucionar empregos e impactar economia

A CEO e presidente da IBM, Ginni Rometty, afirma que a transformação digital com a Inteligência Artificial (AI) vai mudar todos os empregos do mundo e afetar uma geração inteira de novos profissionais dentro de 10 anos. Conhecida como a “nova revolução industrial”, a evolução da AI vai movimentar como nunca a economia mundial. No entanto, isso não significa que as máquinas roubarão o trabalho dos humanos. Se por um lado a AI vai mudar cargos e empregos em todos os setores, por outro faltam profissionais qualificados para ocuparem novas funções. O novo tipo de trabalhador que o mundo precisa, além de capacitado a lidar com novas tecnologias, é colaborativo, criativo, comunicativo e crítico.

Será que a sua empresa está explorando todo o potencial dos dados?

As empresas nunca tiveram um volume de dados tão grande como hoje em dia. Mas será que elas sabem lidar com esse recurso de maneira estratégica? Muitas vezes, os dados se tornam apenas um histórico do cliente, desperdiçando o potencial de um instrumento de tomada decisão, de aquisição de um produto, ou de geração de leads. Para aproveitá-los de maneira inteligente é preciso conhecer o cliente, mapear a sua jornada para saber sobre as suas preferências, hábitos e momentos de vida e criar um algoritmo de coleta com um modelo eficiente de exibição. Dessa forma é possível utilizá-los de forma proativa e assertiva no relacionamento com o cliente, enviando, por exemplo, campanhas com a mensagem certa, no momento certo, para o público mais adequa

