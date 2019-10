Foi chocolate! Num Maracanã lotado, em clima de festa, o Flamengo deu muito pouca chances ao Grêmio. Depois de um primeiro tempo sonolento e de só um gol, o Rubro-Negro terminou a partida de volta da semifinal da Libertadores goleando o Tricolor: 5 a 0. Gabigol, duas vezes, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Pablo Marí marcaram.

A FINAL

Depois de passar pelo Grêmio com 5 a 1 no placar (1 a 1 no primeiro jogo e 5 a 0 no segundo), o Flamengo encara o River Plate, da Argentina, na decisão da Libertadores. O jogo será disputado em Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro. Em 2019, a final da competição continental será disputada em apenas uma partida e em campo neutro.

PRIMEIRO TEMPO

O Flamengo, com a possibilidade de empatar em 0 a 0 debaixo do braço, não exerceu a tradicional pressão inicial de quem joga em casa, mas também não dava espaço ao Grêmio. O Tricolor trocava passes no meio de campo, mas as jogadas terminavam quase sempre com chutões e erros. Quando os visitantes pareciam ganhar confiança, o Rubro-Negro abriu o placar com Bruno Henrique em uma jogada de velocidade com Gabigol. Era só o começo do que estava por vir.

SEGUNDO TEMPO

Tudo o que Renato Gaúcho pediu no intervalo foi por água abaixo em muito pouco tempo. O Flamengo ampliou a vantagem em apenas um minuto, com Gabigol. Depois, só deu Rubro-Negro. Gabigol, de novo, Pablo Marí e Rodrigo Caio deram números finais ao chocolate carioca sobre o Tricolor, que ainda tentou alguma coisa no fim, mas sem ao menos assustar o goleiro Diego Alves, que fez apenas uma boa defesa durante os 90 minutos.

DE VOLTA À FINAL

O Flamengo volta a uma final de Libertadores depois de 38 anos. A última vez em que o Rubro-Negro tinha ido a uma decisão da competição continental foi em 1981, quando venceu o Cobreloa, do Chile. Agora, enfrentará o River Plate.

Everton apagado

O Cebolinha, principal esperança do Grêmio por uma virada sobre o Flamengo, esteve apagado no Maracanã. O atacante finalizou apenas duas vezes, acertou 20 passes, errou um, mas não criou grandes chances para o Tricolor. A melhor foi um chute de longe, para defesa de Diego Alves, mas já estava 5 a 0 para o Rubro-Negro.

