O deputado Jair Montes (Avante), na sessão ordinária desta quarta-feira (23), disse que é preciso verificar a questão de empresas credenciadas pelo Detran para trabalhar com placas e vistorias. “Temos que ter cuidado para não ficar igual a Energisa. Para ganhar é um cordeirinho, mas depois que ganha vira um monstrinho”, acrescentou.

Ele afirmou, ainda, que o Parlamento é soberano e cada deputado tem sua representatividade. “O deputado Ismael Crispin (PSB) conduziu com maestria uma reunião com o diretor-geral do Detran, coronel Neil Gonzaga, onde tratamos do assunto dessas empresas”, complementou.

De acordo com Jair Montes, a Assembleia Legislativa tem pela frente uma grande batalha, para que os preços cobrados pelos serviços sejam justos. Ainda conforme o deputado, foi prometido que todos os parlamentares seriam ouvidos, para que a população seja bem atendida.

“Mas hoje pela manhã ouvi gente dizendo que a Assembleia não pode fazer isso, porque não tem autoridade para tal. Deixo um recado aos servidores do Detran que disseram isso: se querem algum esclarecimento, que procurem esta Casa. Não vamos interromper nosso trabalho de defender a população somente porque há comissionados que não estão gostando”, destacou Jair Montes.

O parlamentar também disse que capivaras têm causado vítimas fatais nas rodovias de Rondônia. Ele afirmou que não há controle e que deve ficar o alerta à Polícia Ambiental e aos demais órgãos que lidam com animais, para que sejam tomadas providências.

“Acidentes podem acontecer com qualquer um, do jeito como a situação está. Os deputados mesmos andam por todo o Estado e verificam essa questão”, finalizou Jair Montes.

