Você já deve ter ouvido falar em Oktoberfest. O evento é considerado um dos maiores festivais de cerveja do mundo. De origem alemã, a festa já é difundida pelo mundo todo, incluindo o Brasil. Em Rondônia não será diferente. A capital, Porto Velho, irá receber a primeira edição do Oktoberfest Louvada, marcado para o próximo domingo (26), às 17h, na Talismã 21. Como não pode faltar, a banda trazida especialmente de Blumenal (SC) Die Piraten Musikanten fará a alegria do público, tocando musicais tradicionais.

A banda é carta marcada em praticamente todos os festivais de cerveja do país. Com músicas que se assemelham a marchinhas alemãs, misturadas ao velho e bom Rock’n Roll, o grupo promete deixar o público do Oktoberfest Louvada dançando o tempo todo, além da animação garantida com a irreverência do Die Piraten Musikanten.

“Já tive o prazer de ir em outros festivais de cerveja pelo país e desfrutar do som da banda Die Piraten Musikanten. Tenho certeza de que o público rondoniense vai adorar a animação do grupo, que não deixa ninguém parado. É realmente muito divertido”, conta o conta o sócio diretor da Louvada em Porto Velho, Leonardo Czerwinski.

Além do Die Piraten Musikanten, o Oktoberfest Louvada também terá o privilégio de contar com as apresentações das bandas locais, K7 e Semáforo 89, que mandam aqueles clássicos do Rock, nacionais e internacionais, para ninguém ficar parado.

Ingressos

Após esgotar os ingressos do lote promocional e 1º lote, os apreciadores de chopes artesanais ainda podem adquirir seus ingressos, que estão no 2º lote, com o valor de R$ 55 e R$ 27,50 (meia). As entradas garantem uma caneca personalizada, que pode ser adquirida na fábrica da Louvada ou no dia do festival (entrada).

Os ingressos do 2º lote estão sendo vendidos na fábrica e site da Louvada, Quiosque da Talismã 21 no Porto Velho Shopping, Peper Jack, Senhor da Floresta, Quintal Gastronômico, Trailer da Batata e Barto Hamburgueria.

Demais atrações

Com uma mega estrutura, serão 10 mil litros de chope puro malte e oito estilos artesanais diferentes, além de refrigerante a água mineral. Para harmonizar, o festival terá Food Park, com comidas típicas alemãs, diferentes tipos de carnes, entre outras guarnições. A festa também terá Vila Alemã – cenografia temática com trajes típicos (você vai se sentir na Alemanha) – e brincadeiras como o Chopp Metro e Serrote.

Outra atração do Oktoberfest é o divertido Chopp Metro. Os quatro melhores ranqueados de todas as seletivas realizadas em diferentes pontos de Porto Velho, ou seja, aqueles que beberam em menor tempo, irão ganhar entradas para a final, que acontecerá no palco do evento. O grande vencedor ganha um barril de chope Pilsen Delivery de 50 litros.

Serviço:

– Oktoberfest

– Data: 26/10

– Horário: às 17h

– Local: Talismã 21 – avenida Mamoré, 530, bairro Lagoinha, Porto Velho (RO).

