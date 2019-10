CPI também fará audiências públicas em Cacoal e Vilhena

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes (PSDB), vai levar para a cidade de Ji-Paraná os membros da CPI da Energisa para ouvir as reclamações da população. A audiência pública está marcada para o dia 11 de novembro, às 9 horas no auditório da Câmara de Vereadores. Os parlamentares da comissão estão convidando membros da Defensoria Pública, Ministério Público, organizações sociais e lideranças comunitárias para acompanhar a reunião da CPI.

Na região de Ji-Paraná, as queixas dos consumidores são sobre os aumentos abusivos, cortes sem notificação e desrespeitando as leis estaduais ao serem efetuados nos finais de semana e as inúmeras quedas no fornecimento de energia. Ao ouvir tantos relatos, inclusive de pessoas doentes e idosas que tiveram sua energia cortada, o presidente Laerte Gomes decidiu convocar a CPI para ouvir o sofrimento da população. “A população precisa ser ouvida para a CPI tomar providências contra esse desrespeito da Energisa”, disse o deputado Laerte Gomes.

Além de Ji-Paraná, a CPI da Energisa fará audiências públicas em Vilhena, no dia 4 e ainda em 11 de novembro em Cacoal.

Comentários

comentários