“Na verdade, esse é um reconhecimento da Prefeitura de Porto Velho pelo grande trabalho que os nossos servidores vêm prestando ao Município. A partir de hoje, nós estamos revertendo algumas injustiças históricas, como o nosso pessoal do grupo geral, muitos com salários inferiores a mil reais, nós estamos trazendo para esse patamar, reconhecendo a importância desses trabalhadores; gratificações para algumas categorias e, principalmente, um aumento real de 5%, parte a ser paga ainda este ano e outra parte no ano que vem”, disse o prefeito.

O pacote inclui reajuste de 5% na folha de pagamento para todos os servidores, correção salarial (realinhamento) para cerca de 4 mil trabalhadores do chamado grupo geral (técnicos), aumento do auxílio alimentação, pagamento de gratificações e implantação do piso nacional para duas categorias.

O prefeito Hildon Chaves, em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado nesta segunda-feira (28/10), entregou à Câmara Municipal um projeto em que propõe conceder vários benefícios para os trabalhadores da Prefeitura de Porto Velho. Com o plenário lotado, prefeito e vereadores ganharam muitos aplausos.

Hildon Chaves Lembra que pouquíssimas prefeituras do Brasil estão tem condições hoje, de conceder qualquer tipo de aumento para os seus servidores. “Isso são os frutos que nós estamos começando a colher a partir dos ajustes que foram feitos desde o início da nossa gestão, e hoje, graças a Deus, nós estamos com uma prefeitura em ordem, com seu caixa saudável, podendo inclusive, reconhecer quem carrega a prefeitura nas costas, que são os nossos servidores”, acrescenta.

Apoio

Vereadores como o presidente da Câmara, Edwilson Negreiros, Mauricio Carvalho, Edesio Fernandes, Pastor Sandro, Joelna Holder, Isaque Machado, Márcio Miranda, Jurandir Bengala e Elis Regina, que inclusive é a presidente do sindicato dos servidores municipais, fizeram questão de enaltecer e agradecer a atitude do prefeito em prol dos trabalhadores municipais. Negreiros inclusive garantiu que o projeto será votado ainda nesta terça.

“O Município de Porto Velho está reconhecendo o grau de importância do servidor público, em virtude do grau de reconhecimento que o prefeito Hildon Chaves está tendo ao servidor”, afirmou Elis Regina. Ela acrescenta que “algumas categorias vão receber até 30% a mais que o vencimento, em virtude de suas progressões funcionais”.

Hildon Chaves agradeceu o apoio da Câmara e de todos os servidores municipais. Ele destacou que gostaria de fazer mais pela categoria, mas que nem sempre é possível.

Benefícios

Reajuste salarial de 5%, sendo 3,75 pagos retroativos a setembro e 1,25 em janeiro; realinhamento dos vencimentos do grupo geral, após 12 anos de reivindicações; R$ 30 de aumento no auxílio alimentação, que passa agora para R$ 330,00; auxilio deslocamento para os servidores lotados nos distritos; pagamento do lustro da licença prêmio por negativa; gratificação de 360,00 aos servidores da Semagric, classes A e B, DRL/ Semad e Defesa Civil; implantação do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate ás Endemias.