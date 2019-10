Da teoria para a prática. Estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Instituto Laura Vicuña, de Porto Velho (RO), visitaram a Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau para conhecer a estrutura e a operação da quarta maior hidrelétrica do Brasil. Com capacidade total instalada de 3.750 MW, a UHE Jirau gera energia limpa e renovável suficiente para atender mais de 40 milhões de pessoas.

Recepcionados pela Equipe do Setor de Relações Institucionais da Energia Sustentável do Brasil (ESBR), concessionária da Usina, os 31 alunos tiveram a oportunidade de conhecer estruturas como a Casa de Força da Margem Direita, a Sala de Controle, a Área de Montagem, a Subestação Isolada a Gás e o Sistema de Transposição de Peixes II. O roteiro foi concluído no Centro Cultural de Nova Mutum Paraná, onde estão expostas as peças arqueológicas resgatadas durante o período de construção do empreendimento.

Toda a vivência foi registrada pelos alunos e o professor Ledson Oliveira explica que a aula de campo é uma forma dinâmica de reforçar o conteúdo. “É a segunda vez que trago uma turma à UHE Jirau. Este é um projeto que faz parte do cronograma anual da escola e os alunos já esperam ansiosos para esta visita”, conta Oliveira.

Para a estudante Isabelle Rodrigues, de 17 anos, a experiência gerou conhecimento. “Eu gostei muito porque aprendemos como acontece a geração de energia elétrica. Além disso, fiquei bastante impressionada de saber que, como algo tão grande como esta hidrelétrica funciona com tanta harmonia, nos mínimos detalhes e cuidados”, relata Isabelle.

Já o estudante Antônio de Souza, de 17 anos, percebeu o cuidado com as pessoas e com o meio ambiente. “É a primeira vez que visito uma usina hidrelétrica e achei incrível. Quando vi a apresentação, gostei muito também de saber sobre os programas socioambientais e o incentivo dado à comunidade da região”, destaca Souza.

