Em vídeo publicado pela mãe da criança, menina dança com o animal e imita a princesa Disney. Publicação ultrapassou 7 milhões de visualizações

Se você já teve que dar replay eterno no filme favorito de seu filho, provavelmente vai se identificar com essa cena. A representante de vendas Kaylee Slobotski viralizou ao compartilhar um vídeo de sua filha dançando a música tema de ‘A Bela e a Fera’ com o cachorro Rudy. Vestida de princesa, a menininha faz com que o animal de estimação se equilibre sobre as duas patas para acompanhá-la. Ela chega a encostar a cabeça na patinha dele, asssim como Bela faz na animação. A publicação viralizou nas redes, alcançando mais de 7 milhões de visualizações. Confira!

