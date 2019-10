Durante o feriado de Finados, no próximo sábado em Rondônia, os supermercados e lojistas têm permissão para funcionar normalmente. As casas lotéricas estarão fechadas.

Shopping



A assessoria informou, que o Porto Velho Shopping irá atender em seu horário convencional das 10 às 22 horas.

Comércio varejista



A lojas de Porto Velho podem abrir normalmente durante o feriado. As empresas que utilizarem a mão de obra de seus empregados no feriado, terão que estar atentas às regras legais como o pagamento da taxa sobre o feriado, das horas extras, entre outros.

Supermercados



O Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Rondônia (Sinalimentos), informou que os supermercados poderão abrir normalmente durante o feriado. É garantido o pagamento de 100% de ora extra ou folga compensatória para os funcionários. Os empresários interessados em abrir as portas normalmente precisam procurar o Sindecon para os empresários da Capital, e no interior o Sitracom.

Serviços essenciais

Os serviços emergência e urgência, como saúde, segurança, coleta de lixo e limpeza, continuam sendo prestados normalmente.

