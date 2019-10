A festa aconteceu no último sábado (26), na Talismã 21, em Porto Velho

Chopes, comidas típicas alemãs, música e cenografia com danças tradicionais que encantaram o público, assim foi um dos maiores festivais de cerveja do mundo e o primeiro da Região Norte do país: o Oktoberfest Louvada. A festa aconteceu no último sábado (26), na Talismã 21, em Porto Velho. O evento divertiu o público, que lotou a casa de shows, com várias atrações, incluindo o Chopp Rosa, alusivo à campanha “Outubro Rosa”, de prevenção ao câncer de mama, cuja venda teve a renda líquida destinada ao Hospital de Câncer de Barretos.

O Oktoberfest Louvada contou com uma megaestrutura. Foram disponíveis dez mil litros de chopes, com oito estilos artesanais diferentes, além de refrigerantes e água mineral. Para harmonizar, o evento também teve food park, onde o cardápio foi regado a comidas típicas da Alemanha, com diferentes tipos de carnes, entre outras guarnições.

Inspirada na arquitetura alemã, a festa teve Vila Germânica, com trajes típicos e brincadeiras como o chopp metro e o serrote. A atração principal do Oktoberfest Louvada ficou por conta da banda Die Piraten Musikanten, considerada uma das maiores do Brasil, trazida especialmente de Blumenau (SC), além das conhecidas do público rondoniense, a Semáforo 89 e a K7. Os grupos musicais animaram o público que dançou por quase todas as oito horas de festa.

“O nosso propósito é fazer história em Rondônia. O intuito da Louvada é organizar o evento em todos os anos, sempre no mês de outubro, assim como acontece em algumas partes do Brasil e do mundo”, frisou o diretor sócio da Louvada em Porto Velho, Leonardo Czerwinski.

Chopp Rosa

A Louvada realizou uma parceria com o Hospital de Amor da Amazônia, que pôde vender o Chopp Rosa, alusivo à campanha “Outubro Rosa”. A renda líquida arrecada no bar da unidade de saúde foi revertida para o auxílio do combate ao câncer de mama. A bebida seguiu a receita tradicional da Louvada Pilsen, carregando apenas a coloração diferenciada.

Chopp Metro

Uma das atrações do Oktoberfest foi o Chopp Metro. Os quatro melhores ranqueados de todas as seletivas realizadas em diferentes pontos de Porto Velho, ou seja, aqueles que beberam em menor tempo, ganharam entradas para a final. O vencedor Jhonatan Schultz ganhou um barril de chope Pilsen Delivery, de 50 litros.

