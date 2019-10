A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está se preparando para dar início à Chamada Escolar municipal, para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2020, nas escolas urbanas da Rede Municipal de Ensino.

O objetivo da Chamada é recensear estudantes que desejam ingressar no ensino público, ofertando novas vagas, bem como assegurar o acesso dos estudantes às escolas da rede que oferecem as etapas da educação infantil que compreende as creches II e III, pré I e pré II e ensino fundamental I (1° ao 5° ano) e a sua permanência no processo de escolarização.

A Chamada é destinada exclusivamente à população em idade escolar da área urbana do Município de Porto Velho, também aos alunos que não estão matriculados na Rede Municipal de Ensino de Porto Velho, bem como a alunos de outras redes de ensino.

As inscrições ocorrerão por meio de cadastro disponibilizado exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.portovelho.ro.gov.br. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará 61 Escolas Pólo de Atendimento para atender aos que não possuem acesso à internet. Confira a lista das escolas.

É importante estar atento ao período das inscrições, que será de 18/11 a 22/11.

Para efetuar a matrícula, o pai ou responsável legal da criança deverá comparecer à escola com os documentos necessários para efetivação das matrículas no período de 9/12 a 13/12. Após o período das matrículas, os gestores escolares emitirão à Semed relatório de efetivação de matrícula e disponibilidade de vagas remanescentes.

Assim, será realizada a 2ª Fase da Chamada Escolar, devendo os pais ou responsáveis já cadastrados na 1ª Fase da Chamada Escolar acessar o sistema para selecionar uma das opções das vagas remanescentes disponíveis. O período de acesso ao sistema para a 2ª Fase da Chamada Escolar será de 6/01/2020 a 8/01/2020.

A divulgação do resultado e efetivação de matrícula da 2ª Fase da Chamada Escolar ocorrerá no período de 15/01/2020 a 17/01/2020.

