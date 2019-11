Nesta sexta-feira (1º) será inaugurada a Feira da Agricultura Familiar da Zona Leste, resultado de um projeto de lei do vereador Edwilson Negreiros, que está sendo formatada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) para atender agricultores do entorno de Porto Velho e oferecer aos moradores da zona leste um ponto de concentração para adquirir hortifrutigranjeiros diretamente do produtor.

Conforme o secretário Luiz Cláudio da Agricultura, a feira vem atender a demanda da zona Leste, que até então não tinha essa opção. Ao todo serão 32 feirantes, acomodados em tendas cobertas, sendo cinco destinadas a comercialização de artesanato regional. As demais são reservadas ao comércio de frutas e verduras, além de doces e salgados.

A Feira da Agricultura Familiar acontecerá todas as sextas, à rua Mário Andreazza, em frente ao prédio da Semagric, das 16h às 21h. Semtran, Semusb e Funcultural são parceiros da Semagric no projeto. Para a inauguração da Feira é esperada a presença do prefeito Hildon Chaves, vereadores e representantes das associações e comunidades produtivas rurais.

Comentários

comentários